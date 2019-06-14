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Ronaldo yardımseverliğinin nasıl oluştuğunu açıkladı

Ronaldo yardımseverliğinin nasıl oluştuğunu açıkladı

İspanyol basınına konuşan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo "Ben, ihtiyacı olan insanlara ne kadar yardım edersem, Tanrı da bana o kadar yardım etti" dedi.

Juvetus forması giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yardıma ihtiyacı olan insanlara yaptığı yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, oynadığı futbolla taraftalı tarafsız herksin beğenisini toplarken, özel hayatındaki yardımsever kişiliği ile de ön plana çıkıyor.

Filistin'e ve Suriye'ye yardım etmişti
Daha önceden kazandığı altın ayakkabı ödülünü Filistinli çocuklara gönderen Ronaldo, Suriye'de yardıma muhtaç olan insanlar için de bağış yapmış ve onların yanında olduğunu yayınladığı video ile duyurmuştu.

34 yaşındaki Portekizli oyuncu, yaptığı yardımlar sayesinde Tanrı'nın da ona yardım ettiğine inanıyor. Cristiano Ronaldo kariyerinde 26 kez kupa kazandı.

"Yardım edersen tanrı da sana yardım eder"
Başarılı futbolcu İspanya basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Babam bana şunu öğretti; yardıma muhtaç insanlara ne kadar yardım edersen Tanrı sana yardım ettiğinin iki katını verir. Ve benim hayatımda da tamamen böyle oldu. Ben, ihtiyacı olan insanlara ne kadar yardım edersem, Tanrı da bana o kadar yardım etti"

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