HABER /  GÜNCEL

Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?

Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için ek sınav sürecini erişime açtı.mart ayında alımı başlatılan uzman erbaş istihdamında ihtiyaç olursa yeniden ek alım yapılacağı duyuruldu. Peki Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak, uzman erbaş alım şartları neler olacak?

Uzman erbaş alımı için yeniden ek alım yapılması gündemde son haberi Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu. Genel Komutanlığı, konuyla ilgili detayları açıkladı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru süreci nasıl şekillenecek? Ek sınavlar ne zaman? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için ek sınav sürecini erişime açtı. Yakın zamanda 40 bin kişiyi mülakatlarda değerlendiren Jandarma Genel Komutanlığı, ihtiyaç dahilinde ek bir sınavın daha yapılacağını duyurdu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ek sınav süreci nasıl şekillenecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Geçtiğimiz başvuru döneminde başvuruda bulunan adayların tamamının sınava çağrılacağını açıklayan Jandarma Genel Komutanlığı, konuyla ilgili şu açıklamaları paylaştı;

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında nternet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında son dakika açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında son dakika açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne videosuna teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne videosuna teşekkür
Yeni Zelanda saldırganından pes dedirten ifadeler
Yeni Zelanda saldırganından pes dedirten ifadeler
İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! O saldırgan hakkında karar
Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! O saldırgan hakkında karar
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni hocası belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni hocası belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bilal Ekşi duyurdu THY yine en iyiler arasında
Bilal Ekşi duyurdu THY yine en iyiler arasında
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası
MHRS randevu online hastane randevusu alma sayfası
İl dışı tayin 2019 MEB il dışı atama ihtiyaç listesi takvimi
İl dışı tayin 2019 MEB il dışı atama ihtiyaç listesi takvimi
Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yeniden anlaştı
Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yeniden anlaştı
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
İl dışı atama ihtiyaç listesi 2019 MEB il il kontenjan bilgisi
İl dışı atama ihtiyaç listesi 2019 MEB il il kontenjan bilgisi
İstanbul'da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe sahillerinde yaşanacak
İstanbul'da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe sahillerinde yaşanacak
İBB'nin öğrencilere karne hediyesi "Karneni Getir Buzda Kay" başladı
İBB'nin öğrencilere karne hediyesi "Karneni Getir Buzda Kay" başladı
Yorumlar