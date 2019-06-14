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Servisçilere plaka tahditi hayırlı olsun

Servisçilere plaka tahditi hayırlı olsun

İstanbul’daki servis şoförlerinin uzun yıllardır bekledikleri plaka tahdidi sorunu çözüme kavuştu. Müjdeli haberi alan servis şoförleri Saraçhane’deki İBB binası önünde kutlama yaptı.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk yaptığı açıklamada, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Ancak bu işin bir mazisi var. 25 Mayıs 2015’te Sayın Cumhurbaşkanımızın Sinan Erdem’de başlayıp bugün Sancaktepe Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Sayın Binali Yıldırım’ın müjdesiyle son bulan tahdit kararı, hepimize şimdiden hayırlı olsun. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hiç emeği olmadan bugün öğleden sonra '30 yıllık çabanın sonucu aldık' diyen, sosyal medyada paylaşım yapan arsızları da gördük. Bizim işimiz esnafa hizmet üretmek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda alınan karar üzerine servis şoförlerinin uzun yıllardır bekledikleri plaka tahdidi sorunu çözüldü. Ayrıca gerçek ve tüzel kişi adına düzenlenen “Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi” geçerlilik süresi 10 yıldan 30 yıla çıkarıldı. UKOME üyelerinin imzasıyla resmiyete bağlanan karar, servis şoförleri tarafından sevinçle karşılandı.

SERVİS ŞOFÖRLERİ KARARDAN MEMNUN
Müjdeli haberin ardından servis şoförleri Saraçhane’deki İBB Başkanlık binası önünde buluştu. Türk bayraklarıyla birlikte gece yarısı kutlama yapan şoförler, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Plaka tahdidi sorununun çözülmesine öncülük eden Binali Yıldırım’a teşekkürlerini ifade etti.

Servis şoförleri adına basın açıklaması yapan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Ancak bu işin bir mazisi var. 25 Mayıs 2015’te Sayın Cumhurbaşkanımızın Sinan Erdem’de başlayıp bugün Sancaktepe Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Sayın Binali Yıldırım’ın müjdesiyle son bulan tahdit kararı, hepimize şimdiden hayırlı olsun. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta İBB Genel Sekterimiz Hayri Baraçlı’ya, İBB Genel Sekreter Yardımcıları’na, Daire Başkanlarına, Toplu Ulaşım Müdürlüğü’ne ve herkese esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZTÜRK: “UKOME KARARI RESMİ GAZETE’DE DE YAYINLANACAK”
UKOME kararının geçici olduğu, Resmi Gazete’de yayınlanmayacağı yönündeki asılsız iddiaları net bir şekilde yalanlayan Öztürk, “Bu tahdidin kıymetini bilelim. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası yönetimine talip olmuş ama hala UKOME kararlarının Resmi Gazete’de yayınlandığını bilmeyen, arsızca sosyal medyada paylaşım yapanlar var. Bir önceki İBB Başkanımız Mevlüt Uysal, 15 ay görev yaptı. İstanbul’da en az 15 tane UKOME toplantısı yapıldı. Hiçbirine bir dava açılmadı. Onun için alınmış olan bu kararı yok saymak, küçümsemek için özellikle sosyal medya üzerinden var gücüyle çalışanlar var. Bunların ifade ettiği iddialarının gerçekliği yok. Hiç emeği olmadan bugün öğleden sonra '30 yıllık çabanın sonucu aldık.' diyen, sosyal medyada paylaşım yapan arsızları da gördük. Bizim işimiz esnafa hizmet üretmek” diye konuştu.

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