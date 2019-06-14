Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! O saldırgan hakkında karar

İSTANBUL Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki küçük çocuğu döven ve 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.