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Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! O saldırgan hakkında karar

Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! O saldırgan hakkında karar

İSTANBUL Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki küçük çocuğu döven ve 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 29 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile çekirdek yiyen M.Y.K., aracına erik çekirdeği attığı gerekçesi ile şüpheli Ufuk Ö. tarafından darp edilmişti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Ufuk Ö., mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsine alınarak serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 2 Mayıs 2019 tarihinde de tutuklanmıştı.

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