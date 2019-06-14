Antalya'da çarptığı motosikletli ölünce sinir krizi geçirdi!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılırken sinir krizi geçiren kadın, "Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



