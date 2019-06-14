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İşte Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!

İşte Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,68'den yüzde 15,85'e dolar beklentisi ise 6,43'ten 6,30'a geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı beklenti anketi açıklandı. Düşük gelen Nisan enflasyonu ve kurdaki değer kazancının etkisiyle TCMB'nin beklenti anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar/TL tahminleri geriledi.

Haziran ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,85, yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,30 oldu. 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi 6,68'den 6,64'e indi.

Enflasyon beklentisi

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre enflasyonda 2019 yıl sonu beklentisi yüzde 16,68'den yüzde 15,85'e geriledi. 12 ay sonrası için TÜFE artışı beklentisi yüzde 15,48'den yüzde 14,88'e indi. 24 ay sonrası için beklentiler yüzde 12,34'ten yüzde 11,46'ya düştü.

TÜFE beklentisi

Ankette "2019 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,10 iken, bu anket döneminde yüzde 0,91 olmuştur. Temmuz ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,96 ve yüzde 0,94 olmuştur. Ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,91 olarak gerçekleşmiştir." denildi.

Önceki anket

Önceki anketteki yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,43, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,7 olurken, 12 ve 24 ay vadedeki enflasyon beklentileri yüzde 15,5 ve yüzde 12,3 seviyelerine yükselmişti.

Cari açık beklentisi

Ankette yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 14,7 milyar dolardan 10,6 milyar dolara indi.

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