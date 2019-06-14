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Tahdit ne demek TDK tahdit kelime anlamı nedir Binali Yıldırım söyledi

Tahdit ne demek TDK tahdit kelime anlamı nedir Binali Yıldırım söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım yaptığı bir açıklamada tahdit kelimesini kullandı. Tahdit ne demek, kelime anlamı nedir ve kimlere tahdit uygulanır araştırması ile hız kazandı. Peki Yıldırım'ın cümlesinde kullandığı tahdit ne demektir, işte TDK'ya göre tahdit anlamı...

Tahdit ne demek, tahdit kelime anlamı nedir? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım yaptığı konuşmada "İstanbul'un yükünü taşıyanlara bir omuzda biz verelim. Ve bütün servisçilerimize Ataşehir'de bir toplantı yaptık orada Hamza başkan konuşma yaptı bir şey söylemiştik orada bir söz vermiştik dedik ki sizin taşımacılık kartlarınızı 10 yıldan 30 yıla çıkartacağız, çıktı mı? Çıktı. Ama yetmez alın size tahdit hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bu konuşmaların ardından "tahdit" kelimesi merak edildi. Tahdit ne demek? Tahdit kelimesinin TDK karşılığı nedir? 

TAHDİT NE DEMEK TDK?

TDK'ya göre tahdit kelimesi; sınırlama, çevreleme, çevresini daraltma anlamına geliyor.

PLAKA TAHDİDİ NE DEMEK: Toplu taşımacılık sisteminin geliştirilerek bireylerin en üst düzeyde ulaşım hizmeti alabilmesinin sağlanması, korsan taşımacılık ve plaka karaborsacılığı gibi usulsüzlüklerin önlenmesi, ayrıca çalışan şoför esnafının haklarının korunmasının sağlanması amacı ile dolmuş, minübüs, taksi, servis gibi araçlara verilecek plaka sayısının sınırlandırılmasına denir. Bu tahdidinin ticari araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. Yaptırılmaması halinde tahditsiz araçlar hakkında cezai işlem uygulanır.

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