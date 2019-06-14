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ABD'den kriz yaratan hamle! YPG'ye 200 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD'den kriz yaratan hamle! YPG'ye 200 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD tepki çekecek bir sevkiyata imza atarak YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'ye 200 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdi.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen DSG yetkilisi şunları söyledi:

Ağır silah, zırhlı araçlar ile pikap araçlar

ABD, bize ağır silah ve ile zırhlı araçlar ile pikap araçlar gönderdi. Ayrıca, yeni askeri üslerin inşasında kullanılmak üzere beton bloklar da gönderildi. ABD, Deyr er Zor ve Haseke bölgelerinde yeni üsler kuracak. Sevkiyat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Semalka Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Oradan da TIR'larla Kobani bölgesindeki DSG merkezlerine bırakıldı. ABD bize yardım etmeye devam edecektir.

ABD askerlerinin geri çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, "IŞİD'e karşı zafer" açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti.

"IŞİD'e karşı mücadele" gerekçesi

ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise "IŞİD'e karşı mücadele" olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD'in bölgeden çıkarıldığının açıklamasına rağmen, ABD'nin, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye mühimmat sevkiyatına devam etmesi kafalarda soru işareti yaratıyor.

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