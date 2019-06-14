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Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru ek sınav açıklaması

Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru ek sınav açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için ek sınav sürecini erişime açtı.mart ayında alımı başlatılan uzman erbaş istihdamında ihtiyaç olursa yeniden ek alım yapılacağı duyuruldu. Peki Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak, uzman erbaş alım şartları neler olacak?

Uzman erbaş alımı için yeniden ek alım yapılması gündemde son haberi Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu. Genel Komutanlığı, konuyla ilgili detayları açıkladı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru süreci nasıl şekillenecek? Ek sınavlar ne zaman? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için ek sınav sürecini erişime açtı. Yakın zamanda 40 bin kişiyi mülakatlarda değerlendiren Jandarma Genel Komutanlığı, ihtiyaç dahilinde ek bir sınavın daha yapılacağını duyurdu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ek sınav süreci nasıl şekillenecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Geçtiğimiz başvuru döneminde başvuruda bulunan adayların tamamının sınava çağrılacağını açıklayan Jandarma Genel Komutanlığı, konuyla ilgili şu açıklamaları paylaştı;

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında nternet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

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