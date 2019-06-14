Dolar cayır cayır! Yine yükselişe geçti

Yeni güne 5.87 seviyelerinde başlayan dolar/TL ardından yükselişe geçerek 5.9280 seviyesine kadar yükseldi.
Dün jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarının yükselmesinin etkisiyle 5.90'ın üzerini gören dolar/TL, bugün de yükseliş eğilimini sürdürüyor.
Dolarda son durum
Dolar/TL 5.9280'den işlem görüyor, euro 6.69 civarında.
258.4 lira seviyesinde dengelendi
Altının gram fiyatı da bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 2.1 üzerinde, 258.4 lira seviyesinde dengelendi.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet 1.715 liradan satılıyor.
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