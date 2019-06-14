HABER /  EKONOMİ

Dolar cayır cayır! Yine yükselişe geçti

Dolar cayır cayır! Yine yükselişe geçti

Yeni güne 5.87 seviyelerinde başlayan dolar/TL ardından yükselişe geçerek 5.9280 seviyesine kadar yükseldi.

Dün jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarının yükselmesinin etkisiyle 5.90'ın üzerini gören dolar/TL, bugün de yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL 5.9280'den işlem görüyor, euro 6.69 civarında.

258.4 lira seviyesinde dengelendi

Altının gram fiyatı da bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 2.1 üzerinde, 258.4 lira seviyesinde dengelendi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet 1.715 liradan satılıyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bomonti'de korkunç kaza! Motosikletli genç kız 40 metre sürüklendi
Foto Galeri Bomonti'de korkunç kaza! Motosikletli genç kız 40 metre sürüklendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sürpriz transfer! Fenerbahçe Tyler Boyd'la anlaştı
Sürpriz transfer! Fenerbahçe Tyler Boyd'la anlaştı
Gazeteci Yavuz Selim Demirağ tahliye edildi
Gazeteci Yavuz Selim Demirağ tahliye edildi
Galatasaray'dan Fener'e tarihi transfer çalımı
Galatasaray'dan Fener'e tarihi transfer çalımı
Gazne'de tarihi kule çöktü çökme anı kameralara böyle yansıdı
Gazne'de tarihi kule çöktü çökme anı kameralara böyle yansıdı
Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
İşte Rodallega'nın yeni adresi
İşte Rodallega'nın yeni adresi
ÖNCEKİ HABERLER
Ferah Zeydan kaç yaşında aslen nereli Ferah Zeydan kimdir?
Ferah Zeydan kaç yaşında aslen nereli Ferah Zeydan kimdir?
Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine verilen söz tutuldu
Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine verilen söz tutuldu
Cuma namazı vakti okunacak dualar hangisi kaç kere okunur?
Cuma namazı vakti okunacak dualar hangisi kaç kere okunur?
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba sözler!
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba sözler!
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları 2019
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları 2019
İl dışı ihtiyaç listesi 2019 MEB öğretmen il dışı atama takvimi
İl dışı ihtiyaç listesi 2019 MEB öğretmen il dışı atama takvimi
Türkiye'den helal turizm atağı!
Türkiye'den helal turizm atağı!
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet açma duası
Kısmeti kapalı olanların cuma günü okuyacağı kısmet açma duası
Yorumlar