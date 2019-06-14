Bomonti'de korkunç kaza! Motosikletli genç kız 40 metre sürüklendi

Olay, dün saat 06.25 sıralarında Dolmabahçe - Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde meydana geldi. 22 yaşındaki Buse Karabulut, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için 34 FM 2494 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Genç kız tünele girdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti.