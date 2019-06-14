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Gazeteci Yavuz Selim Demirağ tahliye edildi

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ tahliye edildi

Demirağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası almıştı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle hakkında verilen 11 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine girdi.

Demirağ gece yarısı tahliye edildi. Denetimli Serbestlik kapsamında tahliye edilen Demirağ, “Normal koşullarda kurul toplanırken, ‘bu adam başımıza bela oluyor’ deyip gece yarısı bıraktılar” dedi.

''Normal şartlarda bir yazacaksam şimdi beş yazacağım. On konuşacaksam yüz konuşacağım"

Tahliyesinde seçim sürecinin etkili olduğunu belirten Demirağ, “Medyanın gücü etkili oldu. Sosyal medyadan ve medyadan gelen tepkiler gözlerini korkuttu sanırım. Gece yarısı bir kurul oluşturdular ve denetimli serbestlik ile çıkabilirsiniz dediler. Bakanlığın talimatıyla çıkarıldığımı düşünüyorum. Kolay kolay çıkarmazlar normal şartlarda. Zannediyorum İstanbul seçimlerinde kaybetmekten korktular.” dedi.Bu durumun kendisini yıldırmayacağını da dile getiren Demirağ, "Her şey çok güzel olacak. Normal şartlarda bir yazacaksam şimdi beş yazacağım. On konuşacaksam yüz konuşacağım" ifadelerini kullandı. 

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