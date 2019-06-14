HABER /  EKONOMİ

Analistler uyardı: Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar

Analistler uyardı: Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar

Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, cumhuriyet altını ise bin 715 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişle birlikte değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,7 yükselişle 253,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde, 258,4 lira seviyesinde dengelendi.

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, cumhuriyet altını bin 715 liradan satılıyor. Asya piyasalarında güvenli liman alımlarıyla değer kazanan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 1,1 yükselişle bin 356 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altına talep arttı

Analistler, Umman Körfezi'nde yaşanan olayların jeopolitik riskleri artırdığı ve devam eden ticaret savaşı endişeleriyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, buna bağlı olarak altına olan talebin arttığını kaydetti.

Gram fiyatında 258,5 - 260 lira direnç konumunda

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 258,5 ve 260 liranın direnç, 253,5 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bomonti'de korkunç kaza! Motosikletli genç kız 40 metre sürüklendi
Foto Galeri Bomonti'de korkunç kaza! Motosikletli genç kız 40 metre sürüklendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı'dan ses getiren yazı! İmamoğlu'na veryansın etti
Fatih Altaylı'dan ses getiren yazı! İmamoğlu'na veryansın etti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı
Mbaye Diagne sinyali verdi! Ayrılık kapıda
Mbaye Diagne sinyali verdi! Ayrılık kapıda
Bakan Selçuk'tan iyi tatiller kuzularım paylaşımı
Bakan Selçuk'tan iyi tatiller kuzularım paylaşımı
Yaz aylarında cilt lekelerinden nasıl korunuruz? Uzman doktor açıkladı
Yaz aylarında cilt lekelerinden nasıl korunuruz? Uzman doktor açıkladı
Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! Bedavaya Beşiktaş'a geliyor
Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! Bedavaya Beşiktaş'a geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
İl dışı ihtiyaç listesi 2019 MEB öğretmen il dışı atama takvimi
İl dışı ihtiyaç listesi 2019 MEB öğretmen il dışı atama takvimi
Sararan dişler nasıl beyazlar işte ilk olarak yapmanız gerekenler
Sararan dişler nasıl beyazlar işte ilk olarak yapmanız gerekenler
Ferah Zeydan eski hali kaç kilo verdi Ferah Zeydan son hali
Ferah Zeydan eski hali kaç kilo verdi Ferah Zeydan son hali
Fenerbahçe'de bomba gelişme! Konoplyanka ile anlaşıldı
Fenerbahçe'de bomba gelişme! Konoplyanka ile anlaşıldı
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası okunuşu ve saati
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası okunuşu ve saati
Bakanın eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı sabaha kadar ağladım
Bakanın eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı sabaha kadar ağladım
Beşiktaş, 17'lik Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, 17'lik Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Yorumlar