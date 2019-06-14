HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Konoplyanka ile anlaşıldı

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Konoplyanka ile anlaşıldı

Fenerbahçe, Bundesliga takımlarından Schalke'de forma giyen Ukraynalı yıldız futbolcu Yevhen Konoplyanka ile el sıkıştı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu altıncı sırada tamamlayan ve yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sol bek için Roma'dan Aleksandar Kolarov'u renklerine bağlamayı hedefleyen sarı-lacivertli ekibin kanat bölgesi için yeni bir iddia gündeme geldi.

Yevhen Konoplyanka ile anlaşıldı
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, adı  geçmişte de Türk kulüpleriyle anılan Yevhen Konoplyanka ile anlaştı. Transfer için oyuncunun kulübü Schalke ile küçük pürüzlerin giderileceği öne sürüldü.

Sözleşmesini feshetmek istiyor
Schalke'den ayrılmak isteyen Ukraynalı yıldızın sözleşmesini feshetmek adına Alman ekibiyle bizzat görüştüğü iddia edildi. Schalke formasıyla şu ana kadar üç sezon geçiren Konoplyanka'nın bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki futbolcu daha önce Sevilla ve Dnipro formaları da giydi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda
Foto Galeri Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu'nun açıklamalarına cevap veren İsmail Küçükkaya'nın bomba çağrısı
Soylu'nun açıklamalarına cevap veren İsmail Küçükkaya'nın bomba çağrısı
Hızlı yükselişin ardından dolarda son durum!
Hızlı yükselişin ardından dolarda son durum!
Yeni Zelanda teröristi Brenton Tarrant'tan akılalmaz savunma
Yeni Zelanda teröristi Brenton Tarrant'tan akılalmaz savunma
Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü' açıldığı iddia edildi
Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü' açıldığı iddia edildi
Van'da PKK'ya nefes kesen operasyon 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da PKK'ya nefes kesen operasyon 2 terörist etkisiz hale getirildi
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da katıldığı namaza ilişkin eleştiri
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da katıldığı namaza ilişkin eleştiri
ÖNCEKİ HABERLER
14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller yeni sorgulama
14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller yeni sorgulama
Cuma mesajları resimli yeni 2019 cuma tebrik sözleri kısa
Cuma mesajları resimli yeni 2019 cuma tebrik sözleri kısa
Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır haftada 7 kilo verdiriyor
Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır haftada 7 kilo verdiriyor
Mevsimlik işçilerin emeklilik zaferi Maaşa bağlandılar!
Mevsimlik işçilerin emeklilik zaferi Maaşa bağlandılar!
ABD: Umman Körfezi'ndeki saldırıların sorumlusu İran
ABD: Umman Körfezi'ndeki saldırıların sorumlusu İran
Kurban Bayramı ne zaman 2019 resmi tatil Diyanet günleri
Kurban Bayramı ne zaman 2019 resmi tatil Diyanet günleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
Yarın karneler saat kaçta alınacak ders yapılacak mı 2019 MEB
Yarın karneler saat kaçta alınacak ders yapılacak mı 2019 MEB
Yorumlar