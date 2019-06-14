Fenerbahçe'de bomba gelişme! Konoplyanka ile anlaşıldı

Fenerbahçe, Bundesliga takımlarından Schalke'de forma giyen Ukraynalı yıldız futbolcu Yevhen Konoplyanka ile el sıkıştı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu altıncı sırada tamamlayan ve yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sol bek için Roma'dan Aleksandar Kolarov'u renklerine bağlamayı hedefleyen sarı-lacivertli ekibin kanat bölgesi için yeni bir iddia gündeme geldi.

Yevhen Konoplyanka ile anlaşıldı

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, adı geçmişte de Türk kulüpleriyle anılan Yevhen Konoplyanka ile anlaştı. Transfer için oyuncunun kulübü Schalke ile küçük pürüzlerin giderileceği öne sürüldü.

Sözleşmesini feshetmek istiyor

Schalke'den ayrılmak isteyen Ukraynalı yıldızın sözleşmesini feshetmek adına Alman ekibiyle bizzat görüştüğü iddia edildi. Schalke formasıyla şu ana kadar üç sezon geçiren Konoplyanka'nın bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki futbolcu daha önce Sevilla ve Dnipro formaları da giydi.