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Fenerbahçe'de Juan Mata sesleri

Fenerbahçe'de Juan Mata sesleri

Fenerbahçe, Manchester United’la sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Juan Mata’yı alarak tribünleri doldurmayı hedefliyor.

Kâbus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe’de yönetim, taraftarının gönlünü almak için sınırları zorluyor. FFP sebebiyle transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, Manchester United’la sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Juan Mata’yı alarak tribünleri doldurmayı hedefliyor.

Piyasa değeri 20 milyon avro civarında olan 31 yaşındaki Mata çok sayıda teklif alırken Fenerbahçe, yıldız on numarayı imza parası ve yüksek ücretle ikna etmeye çalışıyor.

Sarı-lacivertlilerin 2014’ten beri ilgilendiği Mata için Galatasaray’ın da nabız yokladığı belirtilirken Başkan Ali Koç’uın bu transferle bizzat ilgilendiği biliniyor.

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