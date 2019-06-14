21 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den Alex'e jübile

Fenerbahçe’de 21 yıl önce Tanju Çolak ile kapanan jübile dönemi Alex de Souza ile açılacak. Alex için yapılacak jübile maçının gelirleri ‘Fener Ol’ kampanyasına bağışlanacak.

Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, bir taşla iki kuş vurmak için düğmeye bastı. Koç, Aziz Yıldırım döneminde son bulan jübile defterini tekrar açarak hem Alex de Souza’ya iadei itibarda bulunacak hem de kulübün kasasına önemli bir nakit akışı sağlayacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Koç’un bugün açıklaması beklenen jübile maçında Alex’in kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünya yıldızlarıyla Fenerbahçe, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

Maçın geliri Fener Ol kampanyasına bağışlanacak

VIP biletlerin de satılacağı bu maçtan elde edilecek bütün gelir Fener Ol kampanyasına bağışlanacak. Fenerbahçe’de en son jübile, maçı Tanju Çolak için gerçekleşmiş, 29 Temmuz 1998’de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler Bursaspor’u 4-1 mağlup etmişti.

Tek isim Selçuk Yula

Tanju’ya jübile sözü, Ali Şen döneminde verilmiş, Aziz Yıldırım yönetimi tarafından da yerine getirilmişti. Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığında kendi planlamasıyla jübile yaptığı tek isim ise Fenerbahçe’nin unutulmaz golcülerinden Selçuk Yula olmuştu.1979-1986 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen Yula, kariyerinde son olarak Galatasaray forması giymiş ve jübile yapmamıştı. Yıldırım, 22 Temmuz 1998’de iadeiitibar için Yula’nın jübilesini organize etti.

Alex'e iadeiitibar

Yıldırım döneminde, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Rüştü Reçber gibi efsane isimler jübile yapamadı. Alex’e yapılacak jübileyle hem efsane Kaptan’a iadeiitibarda bulunulacak hem rafa kalkan gelenek canlanacak hem de kulübün kasası dolacak.