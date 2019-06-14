Eljif Elmas kapışması! Dünya devi devreye girdi

Eljif Elmas ile igili bir iddia daha İtalya basınından geldi. Habere göre Milan, Fenerbahçe ile görüşme halinde

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın talipleri artıyor. Inter, Napoli, Fiorentina, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in transfer listesinde olduğu konuşulan 19 yaşındaki futbolcu için Milan da devreye girdi.



Football Italia'nın haberine göre Fenerbahçe ile Milan arasında görüşmeler sürerken Eljif Elmas'a 20 milyon euro değer biçildi. Daha önce Empoli'den Rade Krunic için 8 milyon euro öneren Milan'ın Eljif Elmas girişimi sonrası bu transferi askıya alabileceği de yazıldı.

Rabotnicki'den transfer edilmişti

2017'de Makedonya temsilcisi Rabotnicki'den transfer edilen Eljif Elmas, Fenerbahçe formasını 55 kez giydi ve 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi. Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı’yla ise 12 maçta 2 gol attı.