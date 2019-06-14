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Karar imzalandı! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar imzalandı! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye’nin alınmasına yönelik karar imzaladı.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Kolokoltsyev’in imzaladığı kararla Rusya İçişleri Bakanlığı mensuplarının gidebileceği ülkeler arasına Türkiye dahil edildi.

Kararla Tayland da gidilmesi serbest olan ülkeler arasına alındı.

Rusya’da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin 2014’te yurt dışına çıkması ve yurt dışında tatil yapması yasaklanmıştı.

Bir süre sonra, güvenlik görevlilerinin sadece eski Sovyet ülkeleri olan Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Türkmenistan ve Özbekistan’ın yanı sıra Çin, Vietnam ve Küba’ya gitmesine izin verilmişti. (AA)

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