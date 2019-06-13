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Soylu'dan CHP'li Özel'e "berber" cevabı

Soylu'dan CHP'li Özel'e "berber" cevabı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kahtalı Mahmut Usta fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesaja cevap verdi. Soylu, Özgür Özel'in yalanın CHP'lilerde tepeden tırnağa bulaştığını söyledi.

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu'nun paylaştığı fotoğraftaki Kahtalı Mahmut Usta'ya gitti. Usta ile birlikte fotoğraf çektiren Özel, Soylu'nun berbere ilk kez gitmesine rağmen sürekli gittiğini söylediğini ileri sürdü. Özel'in bu tweetine cevap ise gecikmedi.

Soylu, twitter'dan paylaştığı o fotoğrafı ve mesajı hatırlatarak Özel'in Koç Holding'in trollüğünü yapmakla suçladı. Mesajında Kahtalı Mahmut Usta'ya "sürekli" gittiğine dair bir ifadeyi kullanmadığını söyleyen Soylu, Özel'i yalancılıkla suçladı.

İşte Soylu'nun o mesajı;

Özel ne söyledi?

Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta Esentepe ziyareti sırasında traş olmuş ve "Ben traşımı Yunanistan'da olmam Türkiye'de, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Kahtalı Mahmut Usta'da olurum" mesajını paylaşmıştı. İşte bu mesajın ardından bugün aynı berbere giden CHP'li Özgür Özel, Soylu'yu yalancılıkla suçlayarak o berbere sürekli gitmediğini, o gün ilk kez traş olduğunu söyledi.

 

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