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Dışişleri Umman'daki gemi saldırısını kınadı

Dışişleri Umman'daki gemi saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfesi'nde seyir halindeki iki tankere yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında saldırılar kınanırken gelişmelerin endişe verici olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınadı. Bakanlık, son bir ay içerisinde körfez bölgesinde ticari gemilere yapılan saldırıların endişe verdiğini duyurdu.

Türkiye, Umman Körfezi'nde seyir halindeki iki tankere yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin "uluslararası deniz yolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde, seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem atfettiği" bildirildi.

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