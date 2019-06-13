HABER /  GÜNCEL

Sivas’ta minibüs devrildi: 10 yaralı

Sivas’ta minibüs devrildi: 10 yaralı

Sivas-Malatya karayolu üzerinde, Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü Abdalboğan mevkisiinde minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu üzerinde, Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü Abdalboğan mevkisiinde meydana geldi. Halil B.(23) yönetimindeki 27 GE 467 plakalı minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 6’sı çocuk 10 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders görevi bırakıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders görevi bırakıyor
Akşener'den 'İstanbul seçimleri' açıklaması
Akşener'den 'İstanbul seçimleri' açıklaması
Şampiyonluk serisinde Anadolu Efes önde!
Şampiyonluk serisinde Anadolu Efes önde!
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
Kırıkkale'de alkollü sürücünün ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
Kırıkkale'de alkollü sürücünün ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar doları aştı
Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar doları aştı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı
Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı
2019 muharrem ayı başlangıcı ne zaman kaç gün oruç tutulur?
2019 muharrem ayı başlangıcı ne zaman kaç gün oruç tutulur?
Fenerbahçe yeni forvetini buldu!
Fenerbahçe yeni forvetini buldu!
BM'den İdlib açıklaması: Türkiye ve Rusya...
BM'den İdlib açıklaması: Türkiye ve Rusya...
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Numan Kurtulmuş: Valimize hakaretten dolayı özür dilesin
Numan Kurtulmuş: Valimize hakaretten dolayı özür dilesin
Karne görüntüleme e okul TC ile karne notu sorgulama
Karne görüntüleme e okul TC ile karne notu sorgulama
Yorumlar