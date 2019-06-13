Galatasaray'da yıldızlara tatil yok!

22. şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da sezonun tamamlanmasına rağmen birçok oyuncu tatile giremiyor. Sarı kırmızılıların yabancı oyuncuları Copa Amerika ve Afrika Uluslar Kupası'nda mesaiye devam edecek.

Copa Amerika'da Uruguay'ın kalecisi koruyacak olan Fernando Muslera, Brezilya'da düzenlenecek turnuvada boy gösterecek. Teknik ekip takımın 1 numarasının performansını takibe alacak. Bu yılki Copa Amerika'ya özel davetle katılan Japonya'da Yuto Nagatomo, kadroya davet edilmedi.

Senegalli Mbaye Diagne, Demokratik Kongolu Cristian Luyindama, Cezayirli Sofian Feghouli ve Faslı Younes Belhanda Mısır'da ülkelerini temsil edecek. Kiralık sözleşmelerini tamamlayan Badou Ndiaye Senegal'le, Henry Onyekuru da Nijerya formalarıyla mücadele edecek.

Teknik Direktör Fatih Terim ve kurmayları, kamp programını bu oyuncularının turnuvalar sonrası tatillerini de hesaba katarak ideal bir çalışma programı planlayacak. Fatih Terim, geçen sezon Ozan Kabak örneğinden hareketle altyapıdan gelecek vaat eden genç oyuncuları da her zaman olduğu sarı kırmızılı takımın kamp kadrosuna dahil edecek.