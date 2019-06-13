Sahada olan tim sayısıyla Jandarma rekor kırdı!

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, sahada bulunan tim sayısının bin 7 olduğunu açıkladı. Bu rakam ile ilk kez bin sayısının üzerine çıkıldığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 180. yılı sebebiyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve kurmaylarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında kabul etti.

"Evet, bin 7 tim var alanda şu anda"

Bakan Süleyman Soylu’nun konuşmasından sonra sohbete geçildi. Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda sahayı kastederek, "Yayıldık mı?" sorusuna, Jandarma Genel Komutanı Çetin, "Evet, bin 7 tim var alanda şu anda. İlk defa binin üzerine çıktık. İHA uçuşlarının üzerine de çıkacağız" ifadelerini kullandı.