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Huawei ile ilgili müthiş iddia! Kendi işletim sistemini kuruyor

Huawei ile ilgili müthiş iddia! Kendi işletim sistemini kuruyor

Huawei'nin geliştirdiği mobil işletim sistemi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Oppo ve Vivo tarafından test edilen HongMeng'in Android'den %60 daha hızlı olduğu iddia edildi.

ABD'nin ticaret yasağı uyguladığı Huawei kendi işletim sistemini çıkarmaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Global Times'ın yeni raporuna göre HongMeng adlı işletim sistemi şu anda Tencent, Oppo ve Vivo gibi şirketler tarafından yoğun bir şekilde test ediliyor. Ayrıca beta test sürecine dahil olan farklı yerel üreticiler de var.

Android'den yüzde 60 daha hızlı

Huawei ve Tencent'in yeni işletim sisteminin daha fazla gelişmesi ve test edilmesi için bir araya geldiği bildiriliyor. Raporda yer alan en dikkat çekici detay ise Huawei'nin işletim sisteminin Android'den %60 daha hızlı olduğunun öne sürülmesi. Şüphesiz ki bu çok büyük bir iddia ve yeni işletim sisteminin başarısı için hayati öneme sahip olabilir ancak ortada henüz yeterli kanıt olmadığı için şimdilik "spekülasyon" olarak kabul etmek durumundayız.

Hongmeng'in 1 milyon cihaza yüklendiği bildirildi

China Daily web sitesinden gelen bir başka haberde ise, Huawei'nin HongMeng işletim sisteminin 1 milyon akıllı telefona yüklendiği belirtildi. Verilerin, Rosenblatt Securities adlı bir firma tarafından paylaşıldığı söyleniyor ancak bunların ne tür cihazlar olduğuyla ilgili bir detay yok. Yani piyasaya sürülmeye hazır mı yoksa sadece test amaçlı mı olduğu şu an için bilinmiyor.

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