Facebook ilan verdi 500 kişi işe alınacak

Popüler sosyal medya uygulaması Facebook, yayınladığı iş ilanı ile 500 personel alacağını duyurdu.

Son dönemde adını birçok kez gizlilik ihlali yaptığı gerekçesiyle duyduğumuz Facebook'un Londra ofisinde çalışacak 500 kişi aranıyor.

Facebook yeni işe alacağı kişilerin 100'ünü yapay zeka departmanında, diğer kişileri ise şirketin spamlarla mücadele etme ve personel güvenliğini koruma gibi çeşitli alanlarda hizmet veren 'Toplum Entegre' ekibinde çalıştıracak.

Yeni açılan pozisyonlar sayesinde Facebook'un ABD dışındaki en büyük mühendislik merkezindeki iş gücü üç binin üzerine çıkacak.

Ayrıca Facebook'un gelecekte sesli bir asistan çıkaracağı iddia ediliyor. Görünüşe göre şirket eski popülerliğini geri kazanmaya çalışıyor.