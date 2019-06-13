Dolar ve altın bir anda yükselişe geçti! Piyasalarda hareketli anlar

Güne 5,83 seviyesinden başlayan dolar/TL şu sıralar yükselişe geçerek 5,88 seviyesinden işlem görüyor. Gram altın ise aynı dakikalarda 253 lira seviyesinde.

Dolar ve altında hareketli anlar yaşanıyor. Dolar güne 5,83'ten altın ise 250 lira seviyesinden başlamıştı. Dolar şu sıralar 5,88'den altın ise 253 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar euro ise 6,65'ten alıcı buluyor.

5,8510'un direnç konumunda

Merkez Bankasının dün faizleri yüzde 24'te sabit bırakmasıyla dolar günü 5,80 seviyesinden tamamlamıştı. Analistler sabah saatlerinde teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Dolar kuru şu sıralar direnç noktasını kırdı ve 5,88'den işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altın ise dün günü 248,9 liradan tamamladı. Analistler, güne yükselişle başlayan altın için 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Altının gram fiyatı şu sıralar 253 liradan işlem görürken, çeyrek altın 412 liradan, cumhuriyet altını ise bin 694 liradan satılıyor.