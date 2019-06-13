Kars Belediyesi'nin yeni logosu belli oldu Türk bayrağı var ama...
Kars Belediyesi'nin yeni logosu gün yüzüne çıktı. Dün kamuoyunda dolaşan haberlerde yeni logo değişiminin gerekçesi bayrak ve Atatürk olduğu iddia edilmişti.
Kars Belediyesi'nin HDP'li eş başkanları Ayhan Bilgen ile Şevin Alaca'nın isteği üzerine yapılacak logo değişikliğinde Türk bayrağı ve Atütürk silueti olmayacak şekilde tasarlanacağı iddia edilmişti.
Atatürk silüeti yer almıyor
Ortaya çıkan yeni logoda Türk bayrağı yer alırken Atatürk silüetinin yer almadığı görüldü.
Söz konusu değişiklikte Atatürk'ün yer almayışına HDP'li Belediye Başkanı Ayhan'ın ne söyleyeceği merak konusu.
İşte belediyenin yeni logosu;
Eski logo;