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Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu

Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu

Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, teknik direktörlüğe Slaven Bilic'i getirdiklerini açıkladı.

Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic'i teknik direktörlüğe getirdiklerini duyurdu.

İşte Slaven Bilic2in bugüne kadar çalıştırdığı takımlar...

Hajduk Siplit
Hırvatistan U21 06-12
Hırvatistan Milli Takımı
Lokomotiv Moskova
Beşiktaş
West Ham
Al Ittihad

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