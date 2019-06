Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu

Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic'i teknik direktörlüğe getirdiklerini duyurdu.

İşte Slaven Bilic2in bugüne kadar çalıştırdığı takımlar...



Hajduk Siplit

Hırvatistan U21 06-12

Hırvatistan Milli Takımı

Lokomotiv Moskova

Beşiktaş

West Ham

Al Ittihad

We're delighted to announce Slaven Bilić as our new Head Coach...



