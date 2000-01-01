PTT KARGO GÖNDERİLERİ BABALAR GÜNÜ’NDE YÜZDE 30 İNDİRİMLİ
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Babalar Günü kapsamında indirimli fiyatlarla hizmetinizde.
PTT AŞ, Babalar Günü’nde düzenlediği kampanyalarla müşterilerinin yanında. 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya dahilinde yurtiçi varışlı APS kurye ve posta kargolarında yüzde 30 indirim uygulanacak. Ayrıca, babalarımızın bu en önemli gününde, üzerinde fotoğraflarınızın yer aldığı hatıra pulları da sizleri bekliyor.
BABA VE ÇOCUKLARA ÖZEL PUL BASIMI
10-16 Haziran tarihleri arasında kişisel pul makinası olan PTT Başmüdürlüklerine başvuran baba ve çocuklar, fotoğraf çektirerek veya arşivinde bulunan fotoğraflarını kullanarak bu anı ölümsüzleştirecek.
Unutulmaz bir hatıra olacak bu özel pullar, babalarına sevgilerini göstermek isteyenlere alternatif hediye seçeneği sunacak.
Geleneksel tebrik kartlarının nesilden nesile aktarımının devam etmesi için de Babalar Günü’ne özel tebrik kartı da hazırlayan PTT AŞ, çeşitli görseller kullanılarak tasarlanan tebrik kartlarını ücretsiz olarak PTT hizmet noktalarında müşterileriyle buluşturacak.
Yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerinin üzerine yapıştırılmak üzere kampanya görselinden oluşan etiketler de PTT işyerlerinden temin edilebilecek.