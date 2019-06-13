AK Partili Turan'dan askerlik düzenlemesi çıkışı: Revizeler var

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik düzenlemesinde bazı revizelerin söz konusu olduğunu açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, askerlik düzenlemesiyle ilgili konuştu.

"84 maddeyi bir saatte bitiririz"

Turan, "Düzenlemede revizeler söz konusu. Akar'ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz." ifadelerini kullandı.

Askerlik süresini 6 aya düşüren düzenleme

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Askerlik süresini 6 aya düşüren düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine bu hafta başlandı.

Akar'dan muhalefet partilerine ziyaret

Bakan Akar ise, bugün düzenlemeyle ilgili olarak muhalefet partilerini ziyaret ederek bilgilendirecek.

Bilindiği gibi, yeni sistem yoklama kaçaklarından bakayalara, hizmet süresinden bedelli askerliğe kadar geniş ve kapsamlı değişiklikleri içeriyor.