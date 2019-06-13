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Türkiye koordinatları verdi! Rus jetleri teröristleri vurdu

Türkiye koordinatları verdi! Rus jetleri teröristleri vurdu

Türkiye'nin verdiği koordinatlar doğrultusunda Rusya Hava Kuvvetleri uçakları İdlib'te teröristlere yönelik bombardıman düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara'nın yardım istemesi üzerine Türkiye'nin İdlib'de yer alan gözlem noktalarından birisine saldıran militanlara hava saldırıları düzenlediklerini söyledi.

Gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açılması

"13 Haziran gecesi teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki Cebel el Zaviye  bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtı" denilen açıklamaya göre, Türkiye bu saldırıların ardından, gözlem noktasındaki askerlerinin güvenliğinin sağlanması için Rus tarafından yardım isteyip teröristlerin mevzilerine hava saldırısı düzenlenmesini talep etti.

Havan topları yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti: Türk tarafının gösterdiği koordinatlara, Rusya hava güçlerinin uçakları tarafından dört bombardıman düzenlendi. Bunun sonucunda, Dokmak ve Cebel Tavert yerleşim yerlerinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi.

Yakın işbirliğinin devam edecek

Ayrıca açıklamada, 'Rusya ve Türkiye komuta merkezlerinin terörist gruplarla müdahale alanındaki yakın işbirliğinin devam edeceğine' vurgu yapıldı.

Rus savunma yetkilileri, Rusya'nın girişimi ve Türkiye'nin arabuluculuğunun yardımıyla İdlib'de gece yarısından tamamen ateşkes yapılacağına ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Fakat bazı terörist grupların temsilcilere bu ateşkese uymayacaklarını söyledi.

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