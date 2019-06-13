Şevval ayı ne zaman bitiyor son günü ne zaman 2019

Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı başladı. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra tavsiye ettiği Şevval orucu 6 gün tutulur. Bayramın birinci günü hariç Şevval ayı boyunca ard arda tutulan Şevval orucu aralıklarla bu ay içinde tutulabilir. Peki Şevval orucu ne zaman bitiyor, kaç gün tutulmalı, nasıl niyet edilir?

2019 Hicri takvime göre Şevval ayı başladı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından Şevval ayı başlamaktadır. İslam alimleri, bir ay boyunca oruç tutan bedenlerin normal hayata sağlıklı bir şekilde adapte olabilmeleri için şevval orucu tutmalarını tavsiye ediyor. Peki Şevval Orucu nedir? Ne zaman ve kaç gün tutulur?

Şevval ayında 6 gün oruç tutulur. Bu oruçlar hiç ara vermeden arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulur. Şevval orucu Ramazan bayramı'nın birinci günü hariç ikinci gününden itibaren Şevval ayı içinde istenen günde tutulur.

Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevval ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur!



ŞEVVAL ORUCU ÖNEMİ NEDİR : Ramazan’dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi sevaba nail olur. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hiç terk etmediği bir sünnet…

Şevval orucu bir ay boyunca oruç tutan müminlerin sağlıklı bir şekilde normal hayata adapte olmalarına da yardımcı oluyor…

ŞEVVAL ORUC BORÇLARIN YERİNE GEÇER Mİ? : Bu yöndeki soruya Profesör Doktor Mustafa Karataş 'evet' diyerek yanıt veriyor. Kadınlar adet günlerinde tutumadıkları oruç yerine de Şevval orucu tutabilirler. Böylece hem şevval orucu sevabını kazanır hem borçlarını ödemiş sayılırlar.

ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR: Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu şeklinde niyet edebilirsiniz. Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz.

ŞEVVAL AYI ORUCU NASIL, NE ZAMAN TUTULUR: Şevval orucuna Ramazan bayramının 1.gününden sonra başlanabilir. Bayramın ilk günü oruç tutulmaz. Ramazan ayının bitiminden sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu oruç arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.Şevval ayında tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; kısaca Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de boşuna yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyetlenmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

ŞEVVAL AYI ORUCU HAKKINDA HADİSLER

Şevval ayında tutulan oruçla ilgili 3 hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberani]

(Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]