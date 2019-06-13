Erdoğan'dan çarpıcı yeni askerlik sistemi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili bir Twitter'dan dikkat çeken bir mesaj yayımladı.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı'nın ilgili paylaşımı şöyle:
Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Xkcb8paCoQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 13 Haziran 2019
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