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Fenerbahçe transferde anlaştı Ljubomir Fejsa bakın kaça alındı

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe transferde anlaştı Ljubomir Fejsa bakın kaça alındı

Fenerbahçe, Benfica'nın başarılı orta sahalarından Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuya kasasından çıkacak bonservis bedeli ile 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yönetime ilettiği isimlerin başında yer alan ve Benfica'da forma giyen Fejsa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı.

3 milyon euro
Oyuncuya yıllık 1.7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık anlaşama sunan Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bonuslar konulacak
Sarı-lacivertliler öte yandan Fejsa'nın kontratında, 300 bin Euro'yu aşmamak kaydıyla bonuslar da koymaya hazırlandığı öğrenildi. 

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