Galatasaray'ın ibra olayında sürpriz gelişme

İSTANBUL 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün yapılması beklenen duruşma başka bir tarihe ertelendi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün 11.00'de yapılması planlanan duruşmayı erteledi.

Galatasaray'ın mart ayında yıllık olağan mali genel kurulunda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2018 yılının 23 günü ile kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz yönetiminin iki dönem faaliyetleri üyelerin ibrasına ayrı ayrı sunulmuştu.

Üyelerin oylaması sonucu Dursun Özbek yönetiminin 23 günlük faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edilmişti. Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi olan 23 Ocak - 29 Mayıs dönemdeki faaliyetleri de idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edilmişti.

Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi olan 29 Mayıs'tan günümüze kadar olan süreçte ise Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmemişti.