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Altınordulu Kerim Fransız kulüplerinin radarında

Demirören Haber Ajansı
Altınordulu Kerim Fransız kulüplerinin radarında

Altınordu'da forma giyen ve adı Beşiktaş'la anılan Kerim Alıcı ile Fransa Ligue 1 ekiplerinin ilgilendiği iddia edildi.

Spor Toto 1'inci Lig kulübü Altınordu'da yeni sezon öncesi Süper Lig ya da Avrupa'ya gönderilmesi planlanan genç oyuncular arasında yer alan sağ bek Kerim Alıcı ile Fransa Ligue 1 ekiplerinin ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan genç savunmacıyı Fransız kulüplerinin de transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Altınordu yönetimi Kerim için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken, 21 yaşındaki defans oyuncusunun bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi.

Altınordu'da Kerim'in yanı sıra kaleci Erce de Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

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