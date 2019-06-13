İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Kentsel dönüşüm fonu oluşturacağız

Kentsel gelişim çözümlerini açıklayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Kentsel dönüşüm fonu oluşturacağız" diye konuştu.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yeniden AK Partili Binali Yıldırım'a karşı yarışacak Ekrem İmamoğlu, yeni projelerini açıkladı. İmamoğlu 'Sosyal konut projeleri başlayacak. Dar gelirli aileler, işlerine yakın yerlerde, merkezi yerlerde 500-1000 TL arasında kirayla oturabilecek. Burada devreye KİPTAŞ girecek. İlk etapta 15 bin daire sosyal konut projesine alınacak' dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle: "

"31 Mart seçimlerini hazmedememişlerdir"

23 Haziran seçimi normal bir seçim değildir. Hak gaspıyla dolu anormal seçimlerdir. 31 Mart gecesi de seçim neticelenmiştir, mesele ondan sonra ne olduğu ile ilgilidir. Bu ülkeyi yönetenler 31 Mart seçimlerini hazmedememişlerdir. Bu ülkenin yöneticileri 16 milyon insanın hakkını gasp etmişlerdir. 6 Mayıs'ta Türkiye demokrasisine ihanet edilmiştir. Hak, hukuk ve adaletin savunulması sadece bir partinin savunması gereken bir mesele değildir. Bu mücadelede Ekrem İmamoğlu'nun yanında olmak demek haklının yanında olmak demektir.

"İstanbul'un fotoğrafını gerçek olarak çekeceğiz"

İstanbul'un nereye gittiğinin bileniniz var mı? Ne yazık ki bir öngörüsü yok bu kentin. İstanbul gibi bir şehrin kaderi böyle mi belirlenir? 16 milyon hemşehrim ne yazık ki kaybediyor. Artık vatandaşlarımızın yarına güvenle bakması gerekiyor. 5 yıl içinde İstanbul herkesin yaşamaktan mutlu olacağı bir kent haline getireceğiz. Akılla, bilimle, ayrımcılık yapmadan, farklı görüşlere yer vererek, demokratik bir yaklaşımla birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. İstanbul'un geleceğini hep birlikte çizeceğiz. İstanbul'un fotoğrafını gerçek olarak çekeceğiz. Planları hep birlikte yapacağız.

"İstanbul'a ihanet ettiler"

İmar yolsuzlukları ile ne yazık ki İstanbul'a ihanet ettiler. Bu muhteşem emanete ihaneti hep birlikte engelleyeceğiz. İstanbul yarın deprem olacakmış gibi hazır olması gereken bir kent. Zaman kaybediyoruz. Yapacak çok işimiz var. Birçok haberi de yapıldı. İstanbul'un toplanma alanları imara açıldı. Hangi kurumun nereye, nasıl müdahale edeceği bile belli değil.

"Garantör görevini kendimiz sağlayacağız"

Afet bilgi sistemi tüm İstanbul'da yürürlüğe girecek. Yeni meydanlar ve kamuya kazandırılacak yerler ile afet toplanma alanları oluşturacağız. İlk yardım eğitimi almayan kimse kalmayacak. Beylikdüzü'nde yaptık, İstanbul'da da yapacağız. İstanbul'un mahallelerde türlü türlü sıkıntılar mevcut. İnsanlarımızın birçoğu kentsel dönüşümün adını bile duymak istemiyor. Vatandaşımızın bu tedirginliğini ortadan kaldıracağız. İstanbulluya yerinde yaşama garantisi alacağız. İBB olarak kimseyi yalnız bırakmayacağız. Garantör görevini kendimiz sağlayacağız.

"Kentsel dönüşüm fonu oluşturacağız"

Mahalle çözüm merkezleri açılacak. Mahalle meclisleri ile birlikte karar vereceğim. Ben yaptım, oldu yok. Kentsel dönüşüm fonu oluşturacağız. Rant değeri yüksek olan yerlerden düşük olan yerlere kaynak aktarımı olacak. "