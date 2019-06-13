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Erdoğan'dan çarpıcı çıkış: Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyeceğiz

Erdoğan'dan çarpıcı çıkış: Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyerek bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından, "Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek; demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeden bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz" diyerek altı maddelik bir açıklama paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili paylaşımı şöyle:

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