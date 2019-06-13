Yapı Kredi ve Dekar Yapı’dan 'Ödeme Korumalı Finans Modeli'

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Türkiye’de ilk kez Dekar Kıyıbahçe Projesi’nde uygulanacak olan ‘Ödeme Korumalı Finans Modeli’nin gayrimenkul sektöründe bugüne kadar ki uygulamaları değiştireceğini öngörüyoruz” dedi.

Dekar Yapı, Çekmeköy Ömerli’deki yeni projesi Dekar Kıyıbahçe’yi tanıttı. Yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek, 244 adet konuttan oluşan proje, metrekaresi 7 bin 700 liradan başlayan avantajlı lansman fiyatlarıyla tanıtılmaya başlandı.

Dekar Kıyıbahçe projesi, Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen'in katıldığı lansman toplantısı ile tanıtıldı.

Dekar Kıyıbahçe, İstanbul Çekmeköy Ömerli’de 85 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide, yaklaşık 500 milyon lira yatırım ile hayata geçirilecek. Projede, 84 ayrı blokta toplam 244 adet bahçeli dubleks ev bulunuyor. Dekar Kıyıbahçe’de evler, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle brüt 141 metre kare ve 200 metre kare arasında değişiyor. Tüm evlerin 40 metre kare ile 200 metre kare arasında değişen bahçeleri bulunuyor.

Toplantının açılışında konuşan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen bugün gayrimenkul geliştirme konusundaki derin uzmanlık ve yenilikçi projelere imza atan Dekar Yapı ile Türkiye’nin en köklü kurumlarından Yapı Kredi arasındaki iş birliğini duyurmak için bir arada olduklarını belirtti.

“Bu proje sektör açısından bir ilk”

Bu yeniliği paylaşıyor olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ülgen, bu projenin sektör açısından bir ilk olduğunu ve Türkiye’nin ilk özel bankası olarak 75’inci yıllarını kutladıkları bu yılda bu ilke imza atmanın kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Ülgen, gayrimenkul sektöründe bugüne kadar arsa alımından proje geliştirmeye, inşaat finansmanından alıcıların konut ihtiyaçlarına kadar geniş yelpazede hizmet verdiklerini ve bu hizmeti artık yeni yaklaşımlarla beraber bir adım öne taşıyacaklarına dikkati çekerek, “Çekmeköy Ömerli’de hayata geçecek olan Dekar Kıyıbahçe’nin müstakbel sakinlerine ‘Ödeme Korumalı Finansman Modeli’ni sunuyor olacağız.” dedi.

Dekar Yapı ile yaptıkları iş birliği anlaşması kapsamında projeden gayrimenkul satın almak isteyenlerin peşin ya da kredili olarak yaptıkları alım bedelleri üzerinde Yapı Kredi’nin blokesi olacağını anımsatan Ülgen, “Satın alınan gayrimenkul bedelleri üzerindeki blokaj proje ilerledikçe ilerleme aşamasına göre parça parça kaldırılacak. Yani, her ay bir denetim yapılacak, projedeki ilerleme belirlenecek ve Dekar ile yaptığımız anlaşma kapsamında ki ilerleme oranlarına göre blokeler kaldırılarak projenin finansmanı sağlanmış olacak. Böylece projenin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülgen, Yapı Kredi ile Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan bu finansman modelinin gayrimenkul sektöründe bugüne kadar ki uygulamaları değiştireceğini öngördüklerinin altını çizdi.

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu ise geliştirdikleri projeler ile müşteriler ve yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarını ve Dekar Yapı olarak bahçeli ev konsepti ile gayrimenkul sektöründe imzalarını attıklarını belirtti. Kuzu, Yapı Kredi ile yaptıkları iş birliği neticesinde Türkiye’de ilk defa uygulanan “Ödeme Korumalı Finans Modeli” ile sektörde fark yaratacaklarını ve örnek teşkil edeceklerini ifade etti.

Kuzu, günümüz koşullarında hangi bölgede neye ihtiyaç var olduğunu bildiklerini ve bir projeyi gerçekleştirirken empati kurduklarını dile getirerek, “Dekar olarak yatay mimarinin en güzel örneklerini ulaşılabilir fiyatlarla sunuyoruz. Projeye başladığımız günden bugüne kadar Anadolu yakasına katma değer sağlayacak bir proje geliştirmek için uzun süren araştırmalar ve analizler yaptık. Tecrübelerimiz ve bilgi birikimimiz ile ulaşılabilir bahçeli ev konseptinin en güzel örneğini sergileyeceğimiz Dekar Kıyıbahçe projesinde yeşil ve doğayla iç içe muhteşem bir site yaratacağız.” yorumunda bulundu.