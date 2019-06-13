Antalya'da hastanede klima patladı! Ölü ve yaralılar var

ANTALYA'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi. Olayda tamiratı yapan işçi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Polis yetkilileri olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ekipler çalışma başlattı

Patlamanın ardından hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Klima ünitesinin olduğu bölgede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Hastane personeli ise büyük korku yaşadı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de bölgeye gelip inceleme yaptı. Yaralarının durumunun hafif olduğu ve aynı hastanede tedavilerine devam ettiği bildirildi.



1 ay önce evlenmiş

Hayatını kaybeden Arif Dal’ın yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Hastane karşısındaki işletme sahibi Ahmet Aköz, “Büyük bir patlama oldu, doğalgaz patlaması oldu sandık. Yaralılar olduğunu biliyoruz. Büyük bir patlamaydı. Bomba gibi patladı” dedi.



