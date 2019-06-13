Melih Gökçek'ten olay İmamoğlu paylaşımı sosyal medya yıkıldı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in, İBB adayı İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın için "Sanırım Binali Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş" iddiasına Küçükkaya Yıldırım ile görüşmediğini böyle bir talebin kendisine iletilmediğini söylemişti.

Öne sürdüğü iddianın Küçükkaya tarafından karşılıksız bırakılması sonrası İmamoğlu ise ''Bu talebi getirip, götüren iki arkadaşımız var. Onları onlar biliyor. Ben öyle boş bir laf söylemedim. Konuyu büyütmeye de gerek yok. Sayın Yıldırım’ın tercihi, eğer bu süreçten sonra ‘Evet, serbest, hadi buyurun sorularınızı sorun’ diye bir şekle dönüşmüşse bu bana mutluluk verir. Bu konuları da Sayın Küçükkaya bilmez. Çünkü o görüşmeleri yürüten başka insanlar vardı.'' ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek'ten olay paylaşım

Duruma kayıtsız kalmayan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından kolaj yapılmış bir video paylaştı. İmamoğlu için ''hergün kendi söylediğini kendi yalanlıyor' dedi.

PESSSSSS...

TÜRKİYE’YE BÖYLE SİYASETÇİ GELMEDİ...



HERGÜN SÖYLEDİĞİNİ ERTESİ GÜN KENDİ YALANLIYOR...



BU MU İSTANBUL’U İDARE EDECEK? pic.twitter.com/UTiN3LXZFM — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 12 Haziran 2019

Öte yandan Gökçek'in bu paylaşımı kullanıcılar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.