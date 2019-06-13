Çiğdem Tunç evlilikleri boşandığı eşi Hulki Mengü kimdir?

Sunucu ve oyuncu olan Çiğdem Tunç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli soruları merak konusu oldu. Bir dönemin yıldız isimlerinden olan Çiğdem Tunç 55 yaşında ve aslen İstanbullu. 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

Sunuculuk ve oyunculuk yapan Çiğdem Tunç'un yaşı, hayatı ve evlilikleri merak ediliyor. Aslen İstanbul Kadıköylü olan Çiğdem Tunç 55 yaşında. Birçok sinema filminde dizide rol alan Çiğdem Tunç, aynı zamanda sunuculuk da yapmaktadır. 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR: 28 Haziran 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi. 15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı.

Pek çok sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu.

19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Vay Başıma Gelenler 2,5" adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol aldı.