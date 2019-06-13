Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde feci motosiklet kazası: 1 ölü

İstanbul'da Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle tünelin Bomonti istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
İstanbul Şişli'de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde, seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen motosiklet devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle tünelin Bomonti istikameti trafiğe kapatıldı. Motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.