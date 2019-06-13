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B12 vitamininin vücuttaki işlevleri nelerdir? Sinir sistemini etkiliyor

B12 vitamininin vücuttaki işlevleri nelerdir? Sinir sistemini etkiliyor

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, B12 eksikliğinin sinir sistemini etkilediğini belirterek vücutta hangi işlevi gördüğünü açıkladı.

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Zamanında önlem alınmadığı takdirde nörolojik ve zihinsel problemlere neden olabilen B12 vitamin eksikliğine karşı önlem almak önem taşıyor. Gebelik ve emzirme döneminde B12 ihtiyacı artmaktadır. B12 eksikliği kendisini zaman içinde gösterir eksikliği hemen görülmez bu nedenle rutin kontrollerde baktırmanızı ve önemsemenizi öneririm” dedi.

B12 eksikliğinde kan homosistein düzeylerinde yükselme olduğuna dikkat çeken Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Homosisteinin yüksek olması ise kalp hastalıkları için önemli risk faktörüdür. Kalp damar hastaları için önemi daha da artıyor” diye konuştu. 

B12'nin vücuttaki işlevleri 
Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, B12 vitamininin sinir tahribatını önlediğini, hücre oluşumunu sağlayarak, sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırdığını, hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yardım eder ayrıca enerji metabolizmasında ve sinir sisteminde önemli fonksiyonları olduğunu anlattı.

b12

Bıkmaz, “Eksikliğinde kol ve bacaklarda uyuşma, duyu azalması, ruhsal bunalım ve kasılmalar görülmektedir. Besinleri pişirme süresinin uzaması ve derecesinin yükselmesi, B12 vitamininin kaybını artırır. Özellikle sadece bitkisel kaynaklı besin tüketenlerde, besinlerin saklanması ve pişirilmesindeki aksaklıklarda vitamin kaybı çok olmaktadır o nedenle vejeteryanlar dikkat B12’nizin eksik olması muhtemel Bu vitamin sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunmaktadır.. B12 Vitamininin En Çok bulunduğu besinler Et ,süt, peynir, yumurta ve balıktır. B12 vitamini bitkisel besinlerde bulunmaz” şeklinde konuştu. 

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