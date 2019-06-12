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Ankara’da cinayetin firari sanığı yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Ankara’da cinayetin firari sanığı yakalandı

ANKARA'da, iş insanı Levent Cengiz'i (41), geçen 23 Eylül günü ODTÜ Ormanı yakınında tabanca ile vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle aranan Recep Arıkan, tanınmamak için saçını ve sakalını uzatıp, kılığını değiştirmesine rağmen polis tarafından yakalandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki Oran Mahallesinde 23 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen olayda; Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanının yakınında Levent Cengiz'i tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil yedek parça alım satım işi yapan Levent Cengiz'i öldürenlerin Recep Arıkan ve Servet Poyraz, olduğunu belirledi. Servet Poyraz, 1 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saklandığı evde yakalandı

'Dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından aranan Recep Arıkan'ın ise Ankara dışına kaçtığı belirlendi. Zanlının izini süren polisler, Arıkan'ın Ankara'ya döndüğünü ve Çankaya ilçesi Birlik Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti. Eve, şafak vakti operasyon düzenleyen polis, kaçmaya çalışan Arıkan'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Tanınmamak için kılığını değiştirdiği, saçını ve sakalını uzattığı görülen Arıkan, emniyete götürüldü.

Birlik Mahallesinde annesiyle birlikte yaşayan Levent Cengiz'in, olay akşamı kendisini telefonla arayan Recep Arıkan ile görüştükten sonra evden çıktığı ve öldürüldüğü belirlendi.

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