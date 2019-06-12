Necdet Gökçınar, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mahmut Tanal'ı yalanladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Saadet Partisi İBB Adayı Necdet Gökçınar’ın İBB’de çalışan oğlunun işine son verildiği iddiasına, Gökçınar’dan yalanlama geldi.

Gökçınar, Kılıçdaroğlu ve Tanalı’ın iddiası için, “Ekmeğiyle oynandı falan bunlar benim ifadelerim değil. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamıyor” dedi.

Mahmut Tanal'ın, Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'taki işine son verildiği iddiasına İGDAŞ, Gökçınar'ın oğlunun hiçbir zaman İGDAŞ'ta çalışmadığını ve Gökçınar'ın avukat eşinin Avukatlık Hizmet Sözleşmesi'nin devam ettiğini ve R.E. Gökçınar isimli diğer oğlunun ise İBB'de memur olarak çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar'ın iki oğlunun işine son verildiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, “Saadet Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı. 2 oğlu var. Sen misin büyükşehir belediye başkan adayı olan. 2 oğlunun da işine son veriyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Mahmut Tanal ne demişti?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise iki gün önce twitter hesabından Necdet Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'taki işine son verildiğini iddia etmişti. Tanal yaptığı paylaşımda; “Saadet Partisi adayı Sn. Necdet Gökçınar'ın avukat oğlunun da işine son verilmiş. İGDAŞ sözleşmesini gerekçesiz iptal etmiş. Kendilerine 'geçmiş olsun' diyorum. Binali Yıldırım'a rakip olanları kendilerince cezalandırıyorlar. Çok yazık!” açıklamalarında bulunmuştu.

Gökçınar: “Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamıyor”

Saadet Partisi İBB Adayı Necdet Gökçınar da Habertürk Televizyonu'nda Kübra Par'a yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı. Gökçınar, “Son dönemde ekmeğiyle oynandı falan gibi bunlar benim ifadelerim değil. Annesinin de İGDAŞ ile bir sözleşmesi var. 2004 yılında yapılmış. Orta oğlum avukat olup gelince o da aynı büroda annesiyle beraber aynı büroda beraber çalışmaya başladılar. Sözleşme hanımın üzerine gerçi ama bu işleri oğlum yürütüyor, yani bu kurum işlerini İGDAŞ ile ilgili işleri ve öteki kurumları. İşte ben de orada oğlumun dosyaları aldılar deyince onun sözleşmesi diye söyleyivermişim. Yoksa sözleşme fiilen hanımın adına. İç içe yani zaten beraberler aynı bürodalar, orada bir şey oldu ondan sonra vay efendim ekmeğiyle oynadılar. Bunlar benim ifadelerim değil. Ben burada şunu söyleyeyim kimse kimsenin ekmeğiyle oynayamıyor” şeklinde konuştu.

Sosyal medyasından duruma açıklık getirdi

Saadet Partisi İBB Adayı Necdet Gökçınar, ailesi hakkında gündeme gelen ifadeler hakkında ayrıca bugün twitter hesabından üç twit atarak duruma açıklık getirdi.

Gökçınar sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Son günlerde ailem hakkında bir konu gündemi hayli işgal etmektedir. Bu sebeple bu konu hakkında bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu açıklamayı yapmaktaki amacım, birtakım siyasilerin adımı ve ailemi kullanarak asılsız bazı açıklamalarda bulunmalarıdır.

Eşim ve oğlum tarafından işletilen Hukuk Bürosu, 2004 senesinden beri İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir. Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekâlet sözleşmesi vardır.

İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm.”

İGDAŞ sosyal medya hesabından açıklama yaparak Mahmut Tanal'ı yalanlamıştı

Tanal'ın iddiasına ilk yalanlama İGDAŞ'tan gelmişti. İGDAŞ, konuyla ilgili, “Saadet Partisi'nin İBB Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'tan çıkarılması söz konusu değildir çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar'ın oğlu İGDAŞ'ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Gökçınar'ın oğlu R.E. Gökçınar'ın 17 Nisan 2006'da İBB'de sözleşmeli olarak işe başladığı, 3 Mart 2009'da memur olduğu aktarılan açıklamada, "15 Mayıs 2012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü'nde (657'ye tabi memur) halen mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir.

Bununla beraber, Necdet Gökçınar'ın avukat olan eşinin İGDAŞ ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi vardır ve halen devam etmektedir. Şirketimizin sözleşmeli tüm avukatlarının bulunduğu sistemde rutin olarak yapılan iyileştirme çalışması nedeniyle takip dosyalarına geçici olarak sistem üzerinden erişilememektedir. Bu sistem iyileştirme çalışması şirketimizin tüm avukatları için geçerli olup, adayın eşine yapılan özel bir işlem değildir. Çalışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz sistem erişime açılacaktır” açıklamasında bulunmuştu.