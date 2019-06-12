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Hatay'da doktorları şaşkına çeviren hasta

Demirören Haber Ajansı
Hatay'da doktorları şaşkına çeviren hasta

HATAY’ın İskenderun ilçesinde, karın ve göğüs ağrısıyla doktora giden Tunahan Okan Özdal’ın (24) kalın bağırsağının yüzde 70’inin göğüs kafesinde olduğu ortaya çıktı.

HATAY Dörtyol’da yaşayan Tunahan Okan Özdal, 1 yıl önce göğüs ve karın ağrısı ile kabızlık şikayetleri yaşamaya başladı. Doktora giden ve farklı tarihlerde tedaviler uygulanan Özdal, bir türlü iyileşmedi. Son olarak yine karın ve göğüs ağrısı ile kabızlık şikayeti baş gösteren Özdal, İskenderun Devlet Hastanesi aciline başvurdu. Burada çekilen röntgen ile yapılan tahliller sonunda Tunahan Okan Özdal’ın kalın bağırsağının yüzde 70’lik bölümünün göğüs kafesinde olduğu ortaya çıktı. İskenderun Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Belli tarafından hemen ameliyata alınan Özdal’ın göğüs kafesinde olan kalın bağırsakları, batın bölgesine kaydırıldı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Süleyman Belli, "Ameliyat bir saat otuz dakika sürdü. Hastamızda nefes almasını zorlaştıran, kabızlık yapan büyük kalın bağırsak kısmını göğüs kafesinde tespit ettik. Göğüs kısmındaki kalın bağırsakları, batın tarafına çektik. Gerekli onarımlar yapıldı. Hastamızı kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda, taburcu ettik" dedi. Özdal da çektiği ağrılardan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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