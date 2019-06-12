Yıldırım'ın "İspatlayın ya da özür dileyin" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin "Dün katıldığınız canlı yayında Binali Yıldırım'la ilgili söylediğiniz sözlere Sayın Yıldırım'dan cevap geldi. O da iddialarınızı ispatlayın ya da özür dileyin, diye açıklama yaptı." sorusuna İmamoğlu, "Benim ispatlayacağım bir şey yok." diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu, "Soruların tespitli olma konusunda zaten ben burada yokken, bazı ön görüşmeler olmuştu. Ben bunu söyledim. Karşı taraftan gelen teklifi söyledim. Hatta bana ilk bilgi ulaştığında, ‘10 soru siz hazırlayın, 10 soru biz hazırlayalım’ dediklerinde. Daha o zaman İsmail Küçükkaya ismi bile ortada yokken, 'buna gerek yok' diyen kişiyim." ifadelerini kullandı.

"Evet, serbest, hadi buyurun sorularınızı sorun"

İmamoğlu şöyle devam etti: Ben bunu açıkladım. Bu talebi getirip, götüren iki arkadaşımız var. Onları onlar biliyor. Ben öyle boş bir laf söylemedim. Konuyu büyütmeye de gerek yok. Sayın Yıldırım’ın tercihi, eğer bu süreçten sonra ‘Evet, serbest, hadi buyurun sorularınızı sorun’ diye bir şekle dönüşmüşse bu bana mutluluk verir. Bu konuları da Sayın Küçükkaya bilmez. Çünkü o görüşmeleri yürüten başka insanlar vardı.

"Vali bey’i çok büyütmeyin gözünüzde"

Vali Bey benim için inandırıcı bir insan değil. Vali Bey’i çok büyütmeyin gözünüzde. Islak imzalı bana ulaştırılan belgeler var. Engelliler gününde bile ne hikmetse Vali Bey, ta nerdeyse bir ay önce, bana hakaret etmeyi vazife edinmiş bir adam

Daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydan’ında yapacağı mitinge gitmek üzere seçim otobüsüne binerek ayrıldı.