HABER /  EKONOMİ

Huawei'den sürücüsüz araba girişimi

Huawei'den sürücüsüz araba girişimi

Huawei Technologies Çin, Avrupa ve Japonya'dan çeşitli otomobil şirketleriyle sürücüsüz araba teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı.

The Financial Timesa konuşan, şirketin Baş Stratejisti Dang Wenshuan, Huaweinin Volkswagen Group'un Audi AG, GAC Toyota Motor Co, Beijing New Energy Automobile ve Changan Automobile ile yapılacak işbirliğiyle, söz konusu şirketlere yapay zeka teknolojisi sunacağını duyurdu. Habere göre, üzerinde çalışılan sürücüsüz araçlar 2021-2022 yıllarında Çin ve Avrupa'da piyasaya sürülmeye hazır olacak.

Buna karşın, Washington'ın Huawei yasağı kapsamında, söz konusu araçlara ABD'de üretilen parçaların eklenmesinin engellemesi nedeniyle, şirketin otonom araçlar üretimini engelleyebileceği de belirtiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Malatya'da türk hekimlerden rekor denemesi! Başarırlarsa dünyada ilk olacak
Malatya'da türk hekimlerden rekor denemesi! Başarırlarsa dünyada ilk olacak
Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı
Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı
Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında soruşturma
Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında soruşturma
Real Madrid Luka Jovic’i tanıttı
Real Madrid Luka Jovic’i tanıttı
Ekrem İmamoğlu'nun vaadi : İBB’den kibiri, partizanlığı söküp alacağız
Ekrem İmamoğlu'nun vaadi : İBB’den kibiri, partizanlığı söküp alacağız
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti bombardımanı
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti bombardımanı
ÖNCEKİ HABERLER
YKS sınavı 1. oturum TYT kaç dakika kaç soru çıkacak?
YKS sınavı 1. oturum TYT kaç dakika kaç soru çıkacak?
Eski Danıştay üyesine Mahmut Ersert'e FETÖ'den hapis cezası
Eski Danıştay üyesine Mahmut Ersert'e FETÖ'den hapis cezası
2019 muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu kaç gün tutulur?
2019 muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu kaç gün tutulur?
YKS sınav oturumları ne zaman YKS kaç dakika kaç soru çıkacak?
YKS sınav oturumları ne zaman YKS kaç dakika kaç soru çıkacak?
Balıkesir'de çapa yapan bir köylü bulduğu şeyle şaşkına döndü
Balıkesir'de çapa yapan bir köylü bulduğu şeyle şaşkına döndü
Babalar günü mesajları resimli babalar günü sözleri yeni 2019
Babalar günü mesajları resimli babalar günü sözleri yeni 2019
Mustafa Destici'den çarpıcı 23 Haziran çıkışı! Saha çalışması için tarih verdi
Mustafa Destici'den çarpıcı 23 Haziran çıkışı! Saha çalışması için tarih verdi
e okul VBS girişi karne notu sorgulama nasıl yapılır?
e okul VBS girişi karne notu sorgulama nasıl yapılır?
Yorumlar