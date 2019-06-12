Malatya'da türk hekimlerden rekor denemesi! Başarırlarsa dünyada ilk olacak

MALATYA'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için İnönü Üniversitesi'nde eş zamanlı 5 karaciğer nakli yapılıyor. Rektör Ahmet Kızılay, "5 alıcı, 5 de verici olmak üzere 10 odada ameliyat yapılacak. Malatya noterimiz hepsinin kimlik tespitini yaptı. Uluslararası şahitlik yapacak hocalarımız da burada" diye konuştu.

Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bugün tarihi bir güne ev sahipliği yaptı. 5 alıcı ve 5 verici olmak üzere 10 ayrı karaciğer nakli operasyonu aynı anda yapılıyor. Ekipte, 100’ün üzerinde sağlıkçı yer alıyor.

5 karaciğer hastasına nakil yapılacak

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, merkeze aynı anda gelen ve acil olan 5 karaciğer hastasına nakil yapılacağı bilgisini paylaştı. Yılmaz, hastaların sadece birinin akraba olmadığını, hepsinin de karaciğer nakiline acil ihtiyaç duyduğunu söyledi.

5 hastadan biri çocuk

Enstitüde aynı anda 10 operasyonu yapabilecek teçhizata ve ameliyat ekibine sahip olduklarını aktaran Yılmaz, "5 hastamız ve 5 de canlı vericileri var. Bunlardan bir tanesi sadece akraba değil diğerleri akraba. O da biliyorsunuz ülkemiz koşullarında etik kurulundan onay aldıktan sonra kabul edilen hastalar. Hastaları ameliyata girerken de görürsünüz. Hakikaten karaciğer nakline acil olarak ihtiyaç duyan hastalar. Hepsi son dönem karaciğer hastası. Bir tanesi çocuk hasta, 2,5 3 yaşlarında. Ümit ediyorum akşam da bu ameliyatların bittiğine yönelik güzel haberler veririz diye düşünüyorum." dedi.

36 cerrahlı operasyon

Bir gazetecinin kaç kişilik bir ekibin ameliyatlarda yer alacağını sorması üzerine Yılmaz, "Sadece cerrahi ekip 36 kişi. Öğretim üyesi kadromuz 21. Anestezi, hemşire, yardımcı personel ve diğer branşlarla burada 100'ün üzerinde bir ekiple çalışacağız." diye konuştu.

Ameliyatların akşam 18.00-19.00 gibi bitmesi bekleniyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsü önünde ameliyatları gerçekleştirecek cerrahlarla birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, hem ülke hem de üniversite için önemli bir gelişmeyi yaşadıklarını ifade etti.

Uluslararası şahitlik yapacak hocalar da bulunuyor

İnönü Üniversitesinin 2002’den bu yana Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğinde 2 bin 500’ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiğine belirten Kızılay "Büyük bir karaciğer nakli ekibimiz, ailemiz var. Bu büyük başarıyı bugün 5 canlı vericiden karaciğer nakliyle ülkemizin gündemine tekrar taşımak istiyoruz. 5 alıcı, 5 de verici olmak üzere 10 odada ameliyat yapılacak. Malatya noterimiz hepsinin kimlik tespitini yaptı. Çok kıymetli uluslararası şahitlik yapacak hocalarımız da burada bulunuyor" dedi.

"6 aydır nakil bekliyordum"

Uluslararası şahitlerinden ABD’deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ise bugünün, Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu belirtti. Hastalardan İstanbul’dan gelen Hakan Doğan "İyi bir ameliyat gerçekleşeceğini düşünüyorum. 6 aydır nakil bekliyordum. Bağışı baldızımdan alıyorum, Allah razı olsun kendisinden" dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, başlayacak operasyonlar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı anda gelen ve acil olan 5 karaciğer hastasına nakil yapabileceklerini kamuoyu ile paylaşmak istediklerini belirtti.